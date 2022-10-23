УР-77 Метеорит на службе ВСУ - что может трофейная техника

Спектр ее использования широк — от разрушения до созидания

Насыщенность минами земли в будущем станет одной из серьезнейших проблем для освобожденных территорий и решать ее можно с помощью специальной техники – УР-77 (установки разминирования) "Метеорит".

УР-77 серийно производится с 1978 года и ее экипаж из 2 человек может разминировать сплошные минные поля, быстро создавая коридор в 6 метров шириной и длиной до 90 метров. Происходит это за счет запуска с кормы установки направленного заряда взрывчатки, который, взрываясь, подрывает близлежащие мины. Это позволяет быстро проделывать коридоры в минных полях для продвижения техники вперед.

Хотя "Метеорит" предназначен для выполнения мирной и даже гуманитарной задачи – разминирования, в ходе боев за города российские оккупанты не раз использовали установки для подрыва жилых домов. защищенность УР-77 позволяет им приблизиться к дому и выстрелить в него шнуром со взрывчаткой, которая затем взрывается.

Впрочем, еще весной ВСУ успешно уничтожали подобные установки, и немало взяли в качестве трофеев. Так, чтобы оккупанты не использовали их против мирных объектов, силы 79-ой бригады ДШВ ВСУ недавно уничтожили очередную такую установку.

В то же время, ВСУ используя трофейные УР-77 "Метеорит" успешно проделывают проходы в минных полях при наступлении на Херсонщине.

Тем временем ВСУ продолжают получать на вооружение новые образцы военной техники, например, самодвижущиеся артустановки FH70.