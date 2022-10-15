HMMWV на вооружении ВСУ: чем особенный американский броневик

Военный автомобиль давно принят на вооружение ВСУ

Стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине дополнительную военную помощь на 725 млн долларов. Она, в частности, предполагает получение многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV. Такие машины и раньше были в использовании Вооруженных сил Украины, но теперь партнеры предоставляют еще более 200 единиц.

Такой полноприводный военный автомобиль, также известный как Humvee, был произведен американской компанией AM General. На вооружение США он был принят еще в 1980-х годах и с тех пор продолжает модернизироваться: на базе Humvee создан легкий грузовик, автомобиль медицинской помощи, мобильные РЛС, ЗРК, ПТРК, инженерные и бронированные машины.

Автомобиль обладает неплохими внедорожными характеристиками в виде дорожного просвета в 410 мм, углом съезда и заезда в 60 градусов, а также углом крена в 40 градусов. Глубина преодоленного брода составляет 1,5 м, а вся самая важная электроника имеет гидроизоляцию. Чтобы вместить машину в категорию легких грузовиков, ее максимальный вес производители ограничили на массе 2,4 тонны, а полезная нагрузка для автомобиля может составить 1,1 тонны.

Характеристики HMMWV

Ранее один такой базовый HMMWV обходился американскому бюджету в 70 тысяч долларов за базовую версию. Если учитывать инфляцию, стоимость одного бронеавтомобиля Hummer (модифицированная версия) с дополнительным бронированием и специальными системами составляет около 250 тысяч долларов и выше.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Германия анонсировала поставки реактивных систем залпового огня MARS II в Украину. Мы рассказали, чем интересна эта техника и где Вооруженные силы смогут ее применить.