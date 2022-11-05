Катька уже "все"? В Одессе решается судьба памятника Екатерине II

Скандальная статуя, к слову, расположена на Екатерининской площади

Памятник российской императрице Екатерине II, который не так давно украсили мешком и петлей для повешения, планируют снести. Однако предварительно за такое решение должен проголосовать местный горсовет, чья сессия состоится уже в ноябре. Требование убрать один из главных символов "русского мира", нынче падающего на головы украинцев ракетами, поддержало большинство одесситов во время онлайн-голосования.

Об этом стало известно из заявления мэра города Геннадия Труханова, передает "Телеграф". Он подчеркнул, что на платформе "Социально активный гражданин" закончили подводить итоги волеизъявления жителей Одессы. Как оказалось, львиная доля участников опроса высказалась за полноценный демонтаж памятника.

Скандальная статуя, которую не раз за время войны обливали красной краской, символизирующей кровь, находится на Екатерининской площади. Люди настолько хотели от нее избавиться, что даже делали петицию на сайте президента Украины. Однако мэрия долгое время была непреклонна, а сам Геннадий Труханов высказывался против уничтожения памятника.

Сейчас же мнение чиновника кардинально изменилось. Он подтвердил, что вопрос о демонтаже статуи Екатерины II будет вынесен на ближайшую сессию, документацией уже занимаются профильные специалисты.

"Лично я буду голосовать "за" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", — отметил он.

Также, по его мнению, большинство депутатов прислушаются к мнению рядовых одесситов и поддержат их решение насчет сноса памятника.

Результат голосования одесситов

Следует отметить, что на платформе "Социально активный гражданин" могли голосовать исключительно люди, имеющие одесскую прописку. Если же вы живете в пригороде или других населенных пунктах Одесчины — система попросту не засчитала бы ваш голос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем кроется главная проблема нежелания некоторых украинцев расставаться с советским прошлым, в том числе в виде памятников.