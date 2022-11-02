А могли бы снести: в Одессе оригинально "украсили" памятник Екатерине II (фото и видео)

Многие одесситы ратуют за то, чтобы на месте памятника разбили красивый фонтан

В Одессе продолжается борьба с наследием имперско-российского прошлого — в первую очередь, со скандально известным памятником Екатерине II. В ночь на 2 ноября статую оригинально украсили неизвестные активисты. Сейчас на голове памятника красуется мешок красного цвета, больше похожий на маску палача, а в руке она держит петлю для удушения.

Фотографиями и видео поделились в местных Telegram-каналах, сообщает "Телеграф". Также факт видоизменения памятника Екатерине подтвердил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Помимо "украшения" самой бронзовой императрицы, неизвестные также постарались все довольно четко обозначить и на постаменте. Его залили красной краской, которая должна имитировать кровь всех невинных украинцев, погибших из-за прихотей Екатерины II.

Памятник Екатерине II в Одессе 2 ноября

Отметим, что подобное решение неизвестных "художников" пришлось по вкусу очень многим гражданам Украины. Одесситы в своем большинстве также приветствуют такое "обозначение" скандального памятника, ведь местные власти по-прежнему не реагируют на требования насчет его сноса. К слову, на месте Екатерины II многие бы хотели увидеть еще один фонтан, которых, как утверждается, Одессе пока не хватает.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как оригинально украсили памятник советскому солдату в Чехии. Многие пользователи соцсетей пришли в восторг от "обновления".

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