Когда упадут российские памятники и почему символам "общей истории" не место в наших городах

В украинских городах до сих пор стоят памятники российским деятелям

Идет восьмой месяц героического сопротивления нашего народа русским оккупантам. С первого дня полномасштабного вторжения россии на нашу территорию во многих регионах стали переименовывать улицы и сносить монументы русским деятелям культуры. Впрочем, в обществе до сих пор не покончили с вопросом о целесообразности проведенных мероприятий. Люди разделились на три лагеря. Те кто говорят, что этот вопрос не актуален. Те, которые верны мнению, что некоторые русские фигуры имеют для нашей истории большое значение, поэтому памятники им уместны и необходимы. И те, кто считает, что подобным монументам не место на украинских землях, и это даже звучит бессмысленно. Предлагаем подискутировать.

О чем кричит украинская молодежь?

Молодые одесситы не могут определиться, что наиболее не нужно славному украинскому городу — памятник Екатерине или Труханов, который слишком плохо скрывает свою пророссийскую позицию. Ведь именно Труханов считает, что некоторые страницы истории не вырубить топором, да и вообще "не все так однозначно". В интервью итальянскому изданию "Corriere della Sera" он отметил, что против сноса статуи Екатерины II, ведь в этом нет смысла. Под созданным давлением вокруг ситуации, городской голова Одессы предложил переместить памятник в парковый комплекс "Имперского и советского прошлого", который предстоит создать.

Ситуация вокруг выглядит как издевательство над молодежью. Подростки не раз выходили на акции с требованием разрушить указанное сооружение, создавали петиции. Молодые люди говорят, что не хотят смотреть на фигуру, которая уничтожала их нацию. Во время последнего мероприятия, участники пришли с плакатами "Снести убийцу", "Кате место в музее", "Екатерина = Путин", "Любого русского не должно быть среди украинцев"

"На самом деле, мне все равно, что там будет стоять. Это может быть памятник Билли Херрингтону. Это может быть памятник одесскому юмору. Это может быть, я не знаю, памятник куче навоза. Все, что угодно, будет лучше, чем памятник колонизатору, тирану, убийце. Это моя позиция", – аргументирует один из авторов петиций.

Флешмоб с требованием устранения памятника Екатерине Второй в Одессе. 18 сентября 2022 года

В общем, спор о судьбе памятника существует уже не первый год. Сейчас же ситуация приобретает агрессивные обороты. Некоторые горожане пишут комментарии с предположением, что само присутствие монумента Екатерины II в Одессе дает основания россиянам не признавать юг Украины Украиной, что на фоне полномасштабного вторжения России приводит к ракетным ударам по области.

Обратившись к истории, становится понятным, что ключевая роль царицы в создании города — строительство крупнейшего торгового и военного порта на Черном море. Однако никто не забывает, что во времена своего правления царица уничтожила Запорожскую сечь и ввела крепостное право, что в свою очередь привязало крестьян к земле. Больше того, Екатерина ни разу не была в Одессе.

Любые памятники — это не просто "произведение искусства"

Как ни прискорбно это признавать, но россияне настоящие защитники своей культуры. Оккупированные области теперь мирятся с монументами Ленина, Сталина, русского царя Александра II. Настоящий фандом образовался вокруг их легендарного поэта Пушкина. Памятники ему ставят в каждом свободном уголке на захваченных территориях. Сооружения можно увидеть в скверах, у школ и университетов.

Памятники Пушкину в городах Украины

"Памятники обычно нужны для того, чтобы закрепить какую-то символическую систему. Для того чтобы люди видели, как устроен мир и кто в этом мире заслуживает памяти и благодарности, а кто — нет, — говорит историк, профессор Европейского университета Иван Курилла.

Таким образом, россия выбрала Пушкина на место поэта №1. Сооружая монументы, посвященные ему или другим русским культурным деятелям, оккупанты маркируют нашу территорию как покоренную. Они показывают, какая русская душа и величие, кого нужно уважать и не забывать.

Ученые в один голос утверждают, что монументы не могут быть нейтральными. Они имеют в себе определенную цель увековечить историю. Они указывают на события или отдельных фигур, которые несли с собой свои деяния и взгляды. Вот, например, по мнению украинского просветителя Василия Чепурного, Пушкин всячески поддерживал российскую имперскую идею и работал над уничтожением украинской идентичности.

Тогда что делать с подобными достопримечательностями?

Часть демонтированного памятника "Дружбы народов"

Некоторые из монументов демонтируются властями. Как, например, советская скульптура двух рабочих в столице (символ воссоединения Украины и россии). Сооружение было снесено еще в апреле. Остальные области Украины тоже поддерживают идею дерусификации и демонтируют памятники посвященные российским фигурам. Многие города отказываются от каких-либо названий, которые ассоциируются со страной-агрессора.

Впрочем, у украинцев создается впечатление, что некоторых сооружений это совсем не коснулось. Отдельные памятники продолжают стоять на родных улицах. В Киеве запустили флешмоб: "Снеси меня". Активисты расписывают постаменты российских деятелей. По мнению борцов за правду, скульптурное изображение красногвардейского командира полностью подпадает под украинский закон о декоммунизации, а если власть бездействует, то за дело берется народ. По их данным, в Киеве по-прежнему остается 10 памятных знаков на честь Пушкина, что является знаком коллективной украинской травмы.

Киев. Флешмоб "Снеси меня полностью"

Существует мнение, что действия некоторых русских деятелей на наших землях заслуживают скорее мемориалов, чем создания сооружений их восхваления. В отличие от памятников они созданы для оказания почестей памяти жертв и используются как способ напомнить о трагическом прошлом. К примеру, депутаты Одесского горсовета предлагали перенести памятник Екатерине II в музей.

"Мы считаем, что в центре города не может быть российского маркера — памятника российскому царю. К тому же недавно стало публично известно, что средства на его установку выделяло российское консульство в Одессе. Мы против вандализма и разрушения памятников, поэтому считаем, что его место в музее", — прокомментировал глава фракции "ЕС" в горсовете Алексей Потапский.

Депутат Андрей Вагапов, поддерживает эту идею, добавляя, что это не та история, которая заслуживает внимания. Это та история, которая достойна не больше места в музее с табличкой "палач".