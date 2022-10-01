Одессу накрыло дымом: что произошло и насколько загрязнен воздух

Одесса лидирует по загрязненности воздуха в Украине на 1 октября

Утром первого октября жители Одессы могут наблюдать над городом не только туман, но и дымку. В воздухе ощущается запах гари и есть вредные частицы.

По данным системы наблюдения за качеством воздуха, в Одессе уровень загрязнения колеблется от вредного для определенных групп до вредного для всех. В рейтинге украинских городов Одесса стала наиболее загрязненным. Данные в графиках и картах приведены на 8:30.

В центре Одессы на улице Греческой фиксируется высокий уровень загрязнения частицами PM2.5. Они опасны — они очень маленькие и при вдыхании попадают в кровь. Система рекомендует носить на улице маску и закрыть окна.

Уровень загрязнения в центре Одессы

Такая ситуация наблюдается во всей Одессе, за редким исключением весь воздух в городе — вреден. Это привело к тому, что Одесса и ее районы заняли первые позиции в рейтинге загрязнения.

Карта загрязнения воздуха Одессы

Уровень загрязнения в Одессе на 5 утра

Причиной такого дыма над городом мог стать пожар в дельте Дуная — его зафиксировали американские спутники. За 140 км от Одессы огонь разгорелся в ночь на 28 сентября. Площаль возгорания около 20 кв км — дым от него мог принести ветер. Частицы PM2.5 могут быть сажей или дымом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подобном явлении в Киеве, когда горели торфяники. Чтобы помочь себе пережить явление нужно не открывать окна, пить больше воды и меньше выходить из дома.