Киев снова накрыло дымкой: насколько это опасно, свежие фото и видео

Особых причин волноваться нет, но лучше следовать некоторым рекомендациям спасателей

В Киеве уже несколько суток наблюдается частичное задымление, из-за которого часть жителей активно жалуется на неприятных запах, а также проблемы с дыханием. Причина появления такой "туманного" занавеса — в пожаре торфяника, который загорелся на территории Сосновки Вышгородского района. Спасатели занимаются ликвидацией возгорания, однако пока жителям ближайших населенных пунктов придется мириться с таким явлением, как дымка с не особо приятным "ароматом".

Как отмечают в пресс-службе ГСЧС Украины, само по себе задымление сейчас сочетается еще и с началом сезонных туманов — поэтому воздух над столицей настолько сизый. Особого воздействия на жителей, кроме небольшого дискомфорта, такое явление не имеет, но особо чувствительные категории людей могут почувствовать недомогание.

Это и не удивительно, ведь согласно показателям мониторингового сервиса IQ Air, который демонстрирует уровень загрязнения воздуха, в отдельных районах Киева этот показатель превышает отметку в 186. Наибольшая концентрация дыма наблюдается на Левобережном масиве, Подоле и Троещине. Немногим чище являются Сирец и Виноградарь.

Карта загрязнения в районах Киева

Вид на Киев в дымке

Спасатели предлагают киевлянам лишний раз без нужды не виходить на улицу, а также закрыть все окна в доме. Если у вас имеется очиститель воздуха, то сейчас настал лучший момент, чтобы заставить его работать на максимуме.

Вот такой вид сейчас в одном из районов Киева

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Добавим, что спасатели держат ситуацию в экосистемах Киевской области под контролем и активно гасят возгорание торфяника. Вероятно, дымка над Киевом продержится вплоть до улучшения ситуации в Сосновке.

Пока же киевляне активно делятся фотографиями и видео из затянутого дымкой города, а сама украинская столица находится в списке городов с наиболее загрязненным воздухом.

Вид на задымленный Киев

Рейтинг городов по качеству воздуха

К слову, не так давно со схожей проблемой столкнулись и жители столицы "Мордора" — Москвы. Впрочем, активность российских лесных пожаров столь высока, что густота дыма даже близко не стояла с киевским.