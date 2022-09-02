Київ знову накрило димом: наскільки це небезпечно, свіжі фото та відео
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Особливих причин хвилюватися немає, але краще дотримуватися деяких рекомендацій рятувальників
У Києві вже кілька діб спостерігається часткове задимлення, через яке частина жителів активно скаржиться на неприємний запах, а також проблеми з диханням. Причина появи такої "туманної" завіси — у пожежі торфовища, яка спалахнула на території Соснівки Вишгородського району. Рятувальники займаються ліквідацією загоряння, проте поки що мешканцям найближчих населених пунктів доведеться миритися з таким явищем, як серпанок із не надто приємним "ароматом".
Як зазначають у прес-службі ДСНС України, саме собою задимлення зараз поєднується ще й з початком сезонних туманів — тому повітря над столицею настільки сизе. Особливого впливу на жителів, окрім невеликого дискомфорту, таке явище не має, але особливо чутливі категорії людей можуть відчути нездужання.
Це й не дивно, адже згідно з показниками моніторингового сервісу IQ Air, який демонструє рівень забруднення повітря, в окремих районах Києва цей показник перевищує позначку 186. Найбільша концентрація диму спостерігається на Лівобережному масиві, Подолі та Троєщині. Дещо чистішими є Сирець і Виноградар.
Рятувальники пропонують киянам зайвий раз без потреби не виходити на вулицю, а також зачинити усі вікна в будинку. Якщо у вас є очисник повітря, то зараз настав найкращий момент, щоб змусити його працювати на максимумі.
Додамо, що рятувальники тримають ситуацію в екосистемах Київської області під контролем та активно гасять спалах торфовища. Ймовірно, серпанок над Києвом протримається аж до покращення ситуації у Соснівці.
Поки що кияни активно діляться фотографіями та відео із затягнутого серпанком міста, а сама українська столиця знаходиться у списку міст із найбільш забрудненим повітрям.
До речі, нещодавно зі схожою проблемою зіткнулися і жителі столиці "Мордора" — Москви. Втім, активність російських лісових пожеж така висока, що густота диму навіть близько не стояла з київським.