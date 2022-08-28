У Києві сильний смог та запах гару: що сталося і що робити

Кияни скаржаться на сильний смог

Жителі північних та східних районів Києва скаржаться на сильний смог та запах гару.

Згідно з даними сервісу IQ Air, який відстежує якість повітря у світі, станом на 18:30 в деяких місцях індекс якості повітря (AQI) показує значення вище 150, а це означає, що дихати таким повітрям шкідливо через велику кількість забруднювальних мікрочастинок.

За свідченнями очевидців, найбільш плачевна ситуація зі смогом спостерігається на Оболоні, Троєщині та Дарниці.

У мережі спочатку припустили, що причиною задимлення стало загоряння в зоні відчуження, проте пізніше в КМДА повідомили, що в усьому винна пожежа на торфовищах у Вишгородському районі області.

"Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують закрити вікна та обмежити перебування на вулиці", — порекомендували у міській адміністрації.

Крім того, там оприлюднили список порад того, як поводитись у разі виникнення забруднення повітря.

Як повідомлялося раніше, у вересні в Україні очікується шість магнітних бур різної інтенсивності, які можуть негативно вплинути на метеочутливих людей.