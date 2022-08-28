У Києві сильний смог та запах гару: що сталося і що робити
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Кияни скаржаться на сильний смог
Жителі північних та східних районів Києва скаржаться на сильний смог та запах гару.
Згідно з даними сервісу IQ Air, який відстежує якість повітря у світі, станом на 18:30 в деяких місцях індекс якості повітря (AQI) показує значення вище 150, а це означає, що дихати таким повітрям шкідливо через велику кількість забруднювальних мікрочастинок.
За свідченнями очевидців, найбільш плачевна ситуація зі смогом спостерігається на Оболоні, Троєщині та Дарниці.
У мережі спочатку припустили, що причиною задимлення стало загоряння в зоні відчуження, проте пізніше в КМДА повідомили, що в усьому винна пожежа на торфовищах у Вишгородському районі області.
"Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують закрити вікна та обмежити перебування на вулиці", — порекомендували у міській адміністрації.
Крім того, там оприлюднили список порад того, як поводитись у разі виникнення забруднення повітря.
Як повідомлялося раніше, у вересні в Україні очікується шість магнітних бур різної інтенсивності, які можуть негативно вплинути на метеочутливих людей.