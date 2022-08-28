Тотальна спека до 36 градусів та рятівні дощі: чим порадує погода українців в останній день тижня
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У більшості областей ситуація нагадуватиме "розпечену сковорідку"
Незважаючи на очікування синоптиків, спека не збирається йти з України, але їй на зміну потихеньку приходять дощі.
Такий висновок можна зробити із прогнозу Українського гідрометцентру.
Зокрема, у неділю, 28 серпня, на більшості території України буде +28…+36 градусів за Цельсієм. Однак у центральній частині країни та на північному сході очікуються дощі.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 15-20 градусів, у західних областях 11-16 градусів. Вдень 24-29 градусів, у південних, східних областях та Закарпатті 30-33 градуси.
Першого дня наступного тижня дощі перемістяться на Захід країни, принісши з собою короткочасне звільнення від спеки.
У свою чергу, Центр, Схід та Південь нагадуватимуть "розпечену сковорідку" з тридцятиградусною температурою.
Всім же любителям більш комфортної погоди слід запастися терпінням і дочекатися осені, коли в країну прийдуть холоди та снігопади.