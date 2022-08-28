В Киеве сильный смог и запах гари: что произошло и что делать
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Киевляне жалуются на сильный смог
Жители северных и восточных районов Киева жалуются на сильный смог и запах гари.
Согласно данным сервиса IQ Air, который отслеживает качество воздуха в мире, по состоянию на 18:30 в некоторых местах индекс качества воздуха (AQI) показывает значения выше 150, а это означает, что дышать таким воздухом вредно из-за обилия загрязняющих микрочастиц.
Согласно свидетельствам очевидцев, наиболее плачевная ситуация со смогом наблюдается на Оболони, Троещине и Дарнице.
В сети изначально предположили, что причиной задымления стало возгорание в зоне отчуждения, однако позже в КГГА сообщили, что всему виной пожар на торфяниках в Вышгородском районе области.
"Киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице", — порекомендовали в городской администрации.
Кроме того, там обнародовали список советов того, как вести себя в случае возникновения загрязнения воздуха.
Как сообщалось ранее, в сентябре в Украине ожидается шесть магнитных бурь разной интенсивности, которые могут оказать негативное воздействие на метеочувствительных людей.