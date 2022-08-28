Тотальная жара до 36 градусов и спасительные дожди: чем порадует погода украинцев в последний день недели

В большинстве областей ситуация будет напоминать "раскаленную сковородку"

Несмотря на ожидания синоптиков жара не собирается уходить из Украины, но ей на смену потихоньку приходят дожди.

Такой вывод можно сделать из прогноза Украинского гидрометцентра.

В частности, в воскресенье, 28 августа, на большой территории Украины будет +28…+36 градусов Цельсия. Однако в центральной части страны и на северо-востоке можно ожидать дожди.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20 градусов, в западных областях 11-16 градусов. Днем 24-29 градусов, в южных, восточных областях и Закарпатье 30-33 градуса.

Погода в воскресенье, 28 августа

В первый день следующей недели дожди переместятся на Запад страны, принеся с собой кратковременное избавление от жары.

В свою очередь, Центр, Восток и Юг будут напоминать "раскаленную сковородку" с тридцатиградусной температурой.

Погода в понедельник, 29 августа

Всем же любителям более комфортной погоды следует запастись терпением и дождаться осени, когда в страну придут холода и снегопады.