"Ад подбирается ближе": украинцев радует затянутая дымом Москва (видео)

Москвичи жалуются на затрудненное дыхание и неприятный запах

Утром четверга, 18 августа, Москва проснулась от сильнейшего смога, который окутывал город несколько дней подряд. Дымовая завеса, нависшая над городом плотным облаком, образовалась из-за того, что в Рязанской области уже длительное время пылают сильнейшие лесные пожары.

Об этом сообщают различные росСМИ, также публикуя видео с высоты птичьего полета. На записи четко видно, что даже самые высокие здания умудряются "потеряться" в сизой дымке — настолько густой является воздушная масса, "пришедшая" на Москву с Рязанщины. "Телеграф", к слову, отследил реакция пользователей сети на происходящее.

Для начала отметим, что в Московском экологическом мониторинге уже заявили, что изменение ветра произошло накануне ночью. Именно поэтому якобы российскую столицу и накрыло воздухом, "загрязненным продуктами горения". При этом небольшое задымление в регионе наблюдалось еще в среду, 17 августа.

Подобную погоду москвичам обещают еще минимум двое суток. При этом люди уже жалуются на невозможность проверить жилье, затрудненное дыхание и неприятный запах в воздухе. Жителям российской столицы предлагают использовать маски, а также увеличить объем употребляемой воды. В добавок к этому детей не рекомендуют лишний раз выпускать на игровые площадки.

Пока о прекращении пожаров в Рязанской области говорить не приходится. Огонь занял минимум 181 гектар площади, есть три действующих очага, к тушению привлекаются спасатели из других регионов.

Украинские пользователи сети, тем временем, реагируют на происходящее весьма ожидаемо — любуются задымленными видами и надеются, что вскоре такая же участь постигнет и Кремль.

Напомним, что не так давно на территории Москвы вспыхнул крупный пожар, который охватил одну из местных воинских частей. Зрелище вышло весьма впечатляющим.

Также мы писали о трагедии в Московском хостеле, где заживо сгорело несколько постояльцев, и крупном возгорании на территории шинного склада — этот пожар пришлось и вовсе тушить с помощью авиации.