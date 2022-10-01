Одесу накрило димом: що сталося та наскільки забруднене повітря

Одеса лідирує за забрудненістю повітря в Україні на 1 жовтня

Вранці першого жовтня мешканці Одеси можуть спостерігати над містом не лише туман, а й серпанок. У повітрі відчувається запах гару та є шкідливі частки.

За даними системи спостереження за якістю повітря, в Одесі рівень забруднення коливається від шкідливих для певних груп до шкідливих для всіх. У рейтингу українських міст Одеса стала найбільш забрудненою. Дані у графіках та картах наведено на 8:30.

У центрі Одеси на вулиці Грецькій фіксується високий рівень забруднення частинками PM2.5. Вони небезпечні — дуже маленькі і при вдиханні потрапляють у кров. Система рекомендує носити на вулиці маску та закрити вікна.

Рівень забруднення у центрі Одеси

Така ситуація спостерігається у всій Одесі, за рідкісними винятками все повітря в місті — шкідливе. Це призвело до того, що Одеса та її райони посіли перші позиції у рейтингу забруднення.

Карта забруднення повітря Одеси

Рівень забруднення в Одесі на 5 ранку

Причиною такого диму над містом могла стати пожежа у дельті Дунаю — його зафіксували американські супутники. За 140 км від Одеси вогонь спалахнув у ніч проти 28 вересня. Площа загоряння близько 20 кв. км — дим від нього міг принести вітер. Частинки PM2.5 можуть бути сажею або димом.

Раніше "Телеграф" розповідав про подібне явище у Києві, коли горіли торфовища. Щоб допомогти собі пережити явище, потрібно не відкривати вікна, пити більше води і менше виходити з дому.