В Чехии перекрасили советский памятник в стиральную машинку: сеть в восторге (фото)
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Пользователи сети остались в восторге
Неизвестный житель чешского города Литомержице решил изменить местный памятник солдатам красной армии так, чтобы он более соответствовал реалиям наших дней.
Как сообщает "Телебачення Торонто" в Фейсбук, с помощью белой краски постамент был превращен в подобие стиральной машинки, на которой стоит сам памятник.
"В чешском городе Литомержице неизвестный разрисовал постамент памятника красноармейцам, визуально превратив его в стиральную машину. Саму статую он облил красной краской, как это и должно быть", — говорится в сообщении.
Пользователи сети от подобного символизма пришли в восторг, а некоторые предложили добавить к картине отпечатки детских рук красной краской.
Как известно, после начала российского вторжения Чехия активно поддерживала Украину оружием и политическими шагами.
В частности в стране признали действия российской армии геноцидом украинского народа, а также хотели внести российский Z-символ в список запрещенной символики.
Кроме того, 25 октября Чехия запретила выдачу шенгенских виз для россиян, что сделает невозможным их приезд по туристических целях.
Местные активисты тоже не стали пасти задних и в начале октября провели шуточный "референдум" по признанию Калининградской области рф частью Чехии. У новообразованного Краловецкого края уже даже есть свой сайт.