Чехи в ответ путину придумали свой "референдум": на какой город нацелились

Российским СМИ шутка чехов не понравилась, хотя так называемые "референдумы" в Украине они активно поддержали

После того как российские власти незаконно аннексировали временно оккупированные территории Украины на основании результатов псевдореферендумов, в Чехии начали готовиться к проведению своего "референдума" о присоединении чешского города Краловец (сейчас Калининград).

Как передает чешское издание iDNES, история о референдуме сначала выглядела как шутка, однако все дошло до того, что чехи создали петицию с призывом вернуть в состав страны Калининград и переименовать его в Краловец. В качестве аргумента приводится тот факт, что город был основан крестоносцами в 1255 году по приказу и непосредственному участию короля Чехии Пржемысла Отакара II.

Только одной петицией пользователи сети не ограничились и создали сайт города Краловец и Twitter-аккаунт. К слову, на последний за несколько дней подписалось 44 750 читателей. Там уже опубликовано множество шуток и фотожаб с представителями Кремля. Интересным показалась и публикация с "результатами" того самого референдума, который проводился в Калининграде.

"Добро пожаловать в официальный аккаунт Краловца (Чехия). После успешного референдума 97,9% жителей Калининграда решили присоединиться к Чехии и переименовать Калининград в Краловец", — говорится в сообщении.

Между тем, на сайте Краловца есть сообщение следующего содержания: "Правительство Чехии подписало Акт об аннексии Калининграда 4 октября 2022 года", "Чешская железная дорога открывает первое прямое сообщение между Прагой и Краловцом".

Краловецкий край на карте мира (шутка)

Скриншот интерфейса сайта Краловца, созданного пользователями сети

Следует отметить, что публикации носят исключительно шутливый характер, а высшее руководство Чехии никоим образом не реагировало на призывы о проведении так называемого "референдума" в Калининграде.

Примечательно, что российское издание EA Daily шутку, созданную пользователями сети, которую за ними подхватили и некоторые чешские политики, восприняли серьезно, обвинив депутата Томаша Здеховского в призывах разделить Калининградскую область между Чехией и Польшей. А инициативу чехов по возвращению Краловца назвали "сомнительным призывом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 сентября на временно захваченных россией территориях Украины закончилось проведение псевдореферендумов о незаконном присоединении территорий к составу российской федерации. Более того, коллаборанты сразу "посчитали голоса", хотя весь цивилизованный мир понимает, что все цифры были уже заранее "нарисованы" в Кремле и только ждали момента для озвучивания. Добавим, что именно эти "результаты референдумов" российские власти назвали основанием к незаконной аннексии территорий Украины.