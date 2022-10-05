Чехи у відповідь путіну придумали свій "референдум": на яке місто націлилися

Російським ЗМІ жарт чехів не сподобався, хоча так звані "референдуми" в Україні вони активно підтримали

Після того як російська влада незаконно анексувала тимчасово окуповані території України на підставі результатів псевдореферендумів, у Чехії почали готуватися до проведення свого "референдуму" про приєднання чеського міста Краловець (зараз Калінінград).

Як передає чеське видання iDNES, історія про референдум спершу виглядала як жарт, однак все дійшло до того, що чехи створили петицію із закликом повернути до складу країни Калінінград і перейменувати його у Краловець. Як аргумент наводять той факт, що місто було засноване хрестоносцями у 1255 році за наказом та безпосередньою участю короля Чехії Пржемисла Отакара II.

Лише однією петицією користувачі мережі не обмежилися й створили сайт міста Краловець та Twitter-акаунт. До слова, на останній за кілька днів підписалися 44 750 читачів. Там вже опубліковано безліч жартів та фотожаб з представниками Кремля. Цікавим видалася й публікація з "результатами" того самого референдуму, який проводився у Калінінграді.

"Ласкаво просимо в офіційний акаунт Краловця (Чехія). Після успішного референдуму 97,9% жителів Калінінграда вирішили приєднатися до Чехії та перейменувати Калінінград на Краловець", — йдеться у повідомленні.

Тим часом на сайті Краловця є повідомлення такого змісту: "Уряд Чехії підписав Акт про анексію Калінінграда 4 жовтня 2022 року", "Чеська залізниця відкриває перше пряме сполучення між Прагою та Краловцем".

Краловецький край на карті світу (жарт)

Скриншот інтерфейсу сайту Краловця, який створили користувачі мережі

Варто зазначити, що публікації мають виключно жартівливий характер, а вище керівництво Чехії жодним чином не реагувало на заклики щодо проведення так званого "референдуму" в Калінінграді.

Примітно, що російське видання EA Daily жарт, який створили користувачі мережі, а за ними підхопили й деякі чеські політики, сприйняли серйозно, звинувативши депутата Томаша Здеховського у закликах розділити Калінінградську область між Чехією та Польщею. А ініціативу чехів щодо повернення Краловця назвали "сумнівним закликом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 вересня на тимчасово захоплених росією територіях України закінчилося проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання територій до складу російської федерації. Ба більше, колаборанти одразу "порахували голоси", хоча увесь цивілізований світ розуміє, що всі цифри були вже заздалегідь "намальовані" в Кремлі й лише чекали моменту для озвучення. Додамо, що саме ці "результати референдумів" російська влада назвала підставою до незаконної анексії територій України.