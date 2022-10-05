Указ подписан: путин официально подтвердил аннексию оккупированных территорий Украины

"Официальность" оккупации украинских областей никак не повлияет на процесс их освобождения нашими защитниками

В Москве завершился незаконный процесс "принятия" украинских регионов в состав россии. Кровавым диктатором владимиром путиным в среду, 5 октября, был подписан указ о предоставлении Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областям статуса "субъектов" российской федерации.

Об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф". Своей подписью под не имеющим юридической силы касаемо международного права "документе" путин якобы "ратифицировал" договора, на основе которых оккупанты и пытаются оправдать аннексию.

Также российский лидер официально назначил руководителей прокремлевских "властей" на пока неподконтрольной Украине территории. Новыми "губернаторами" стали хорошо известные лица. Донецкую область "возглавил" лидер боевиков "ДНР" Денис Пушилин, Луганскую — главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасеченик. "Губернатором" Херсонщины назначен предатель Владимир Сальдо, который ранее занимал должность мэра Херсона. В Запорожской области процесс российской оккупации будет контролировать коллаборант Евгений Балицкий.

Также в сети опубликовали фото документов "Федеральных законов" о "принятии" новых территорий в состав рф, под которыми и подписался путин.

На действия российского диктатора уже появилась первая реакция украинских граждан. Она весьма ожидаемая — немного злости, немного цинизма и огромное желание вернуть свое.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что из оккупированных областей россияне планируют создать новый "федеральный округ".

Также мы писали, для чего путин мог так спешить с "присоединением" захваченных территорий к россии. Спойлер — путин весьма любит особенные даты.