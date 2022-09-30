Есть сакральная дата: политолог объяснил, почему путин так спешил с "референдумами"

Во многом попытки аннексировать новые украинские территории происходят для замыливания внимательности обычных россиян

В пятницу, 30 сентября, российский лидер владимир путин может объявить о "присоединении" к россии новых территорий — Донбасса, а также части Херсонской и Запорожской областей. В подготовке к этому действу он уже даже подписал преступные приказы о "признании независимости" двух последних регионов. Впрочем, по мнению политолога Владимира Фесенко, все эти мероприятия направлены исключительно на внутреннего потребителя, чтобы успокоить волнения среди простых россиян.

Спешку путина специалист же объясняет желанием путина объявить выдуманную "победу" к собственному 70-летию. Как пишет Фесенко в личной колонке для "НВ", этот пропагандистский шабаш в основном и происходил ради поощрения путинского чувства собственной важности.

Объявление об аннексии территорий на время может приглушить бдительность большей массы российских граждан. Таким образом в Кремле попробуют оправдаться за провалы в войне с Украиной и продемонстрировать, будто бы "все идет по плану.

"Но праздник испорчен. Мобилизация, или, как ее называют в россии, "могилизация", все испортила. И то, что сейчас происходит, в том числе, и в Москве, сами российские социологи, психологи, называют психозом", — подчеркивает Фесенко.

По его словам, этот психоз является следствием страха перед непосредственными военными действиями. Из-за него кто-то сбегает за границу, кто-то — прячется в сельской глубинке страны. Еще часть народа попросту не понимает, что будет дальше и как строить свою жизнь в россии. Влияют на это и регулярные ядерные угрозы со стороны путина.

"Аннексия украинских областей имеет пропагандистскую направленность для успокоения и удовлетворения партии войны и самого путина, безусловно, — говорит Владимир Фесенко. — Но в то же время это способ напугать Запад и заставить его давить на Киев. Чтобы Киев согласился на российские условия мира".

Вполне вероятно, что это давление лишь будет усиливаться вплоть до 15 ноября. На эту дату запланирован саммит стран G20, в рамках которого вполне могут быть организованы переговоры россии и Украины.

"Но, как это было и с предыдущими планами, ничего из этого не получится. путин, как раньше, так и сейчас, неадеквато оценивает и ситуацию в Украине, и реакцию самого Запада", — уверен политолог.

Владимир Фесенко прогнозирует переход российско-украинской войны в новую фазу, более бескомпромиссную, что позволит ВСУ еще жестче прессовать российских захватчиков. И путин, который надеется аннексией территорий взять реванш за проигрыш на Харьковщине, лишь потерпит новые поражения.

Напомним, что о сакральности для кремлевского диктатора его собственного юбилея ранее также говорил российский политик и гроссмейстер Гарри Каспаров. Он предполагал, что путин попытается представить россии некую "большую победу".

Тем временем, как демонстрируют свежие карты боев в Украине, оккупанты попали в очередное окружение на Донбассе, что может позволить ВСУ неплохо пополнить обменный фонд военнопленных.