"Сами бандеролью домой поедут": сеть возмутило, сколько вещей россияне намародерили в Украине

За месяц войны рашисты награбили в Украине очень много.

Российские оккупанты, "прославившиеся" в Украине мародерством, прибыли на территорию Беларуси и массово начали отправлять в Россию награбленное имущество и менять валюту, которую украли из домов украинцев.

Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Оперативный ВСУ", после чего его активно растиражировали в соцсетях.

На видео показали отделение российской службы доставки "СДЭК" в Мозыре. Там оккупанты оформляли посылки с вещами, которые они получили в результате мародерства в Украине.

По данным Главного управления разведки, в Мозыре оккупанты также устроили мародерский базар, на котором местным продавали стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, художественные произведения, детские игрушки, косметику — все то, что награбили у мирного населения Украины.

Кроме того, оккупанты пытались обменять похищенную в Украине валюту – доллары и евро. Но белорусы неохотно согласны на обменные операции.

Также отмечается, что российские мародеры отправили колонну грузовиков в РФ из города Бурынь Сумской области с награбленными товарами.

Пользователи сети такому поведению русских оккупантов не удивились, а наоборот отметили, что это в их стиле — и мародерством, и убийствами россияне занимаются на всех войнах, в которых участвуют. Не обошли вниманием граждане и тот факт, что Беларусь выступает пособником оккупантов, в связи с чем предложили ввести против почты Беларуси и россии санкции. Еще один из пользователей пожелал рашистам также поехать домой бандеролью.

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Напомним, что российские военные на территории Украины прибегали к мародерству неоднократно. В сеть попадали видео с БМП, до верха наполненной украденным у украинцев имуществом, среди которого сковородки, детские игрушки и даже купоны. А в одной из уничтоженных ВСУ российских машин обнаружили даже стиральные машины.