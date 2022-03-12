Армия оккупантов легализует мародерство: разведка рассказала о смене тактики рашистов

Теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местными жителями

На семнадцатый день войны россии с Украиной оккупантов постигли значительные логистические проблемы: теперь они не способны в полной мере обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, а также патронами, поэтому были вынуждены в корень изменить тактику ведения боя и прибегнуть к мародерству.

Об этом в субботу, 12 марта, сообщили в пресс-центре Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно имеющимся данным, теперь основной задачей российских оккупантов является закрепление на имеющихся позициях, прикрываясь мирным украинским населением. Кроме того, солдаты путинских войск получили указание перейти на "самообеспечение" до следующих распоряжений и, в итоге, они остались полностью отрезанными от поставок на неопределенный срок. Это значит, что теперь рашисты будут отбирать у мирных жителей все необходимое для дальнейшего проживания: грабить людей, склады, магазины и аптеки.

Также отмечается, что представители путинской армии, следуя преступным приказам военных командиров, не пренебрегают совершением достаточно тяжких преступлений против мирных жителей Украины. Среди них уже зафиксировали убийства, пытки и даже изнасилование несовершеннолетних.

"Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством. Все преступления кафиров фиксируются. Те, кто их совершает – известны. И возмездие будет неизбежным!", — подчеркивают в Минобороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада Украины приняла закон об усилении наказания за кражи и мародерство во время военного положения. Теперь за соответствующие преступления будут наказываться до 15 лет лишения свободы или даже пожизненным заключением.