За мародерство и диверсии теперь будут сажать в тюрьму пожизненно

Мародерство приравняли к преступлениям в особо крупных размерах.

Верховная Рада в четверг, 3 марта, приняла закон об ужесточении наказания за кражи и мародерство во время военного положения. За такие преступления теперь грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Законом предусмотрено, что похищение на поле боя вещей, находящихся при убитых или раненых, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Мародерство приравняли к преступлениям в особо крупных размерах.

Также депутаты внесли изменения в отдельные статьи Уголовного кодекса — речь о статьях 185 (кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 191 (завладение имуществом). В них внесли важное примечание — совершение в условиях военного положения.

По статье 185 УКУ в условиях военного или чрезвычайного положения будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Статьей 186 УКУ, которая изменена сегодня, предусмотрено наказание за грабеж в условиях военного или чрезвычайного положения – лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Статьей 187 предусмотрено, что завладение имуществом в условиях военного или чрезвычайного положения наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Статьей 189 предусмотрено, что требования в условиях военного или чрезвычайного положения наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, депутаты приняли закон об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность, а также согласовали Указ Владимира Зеленского о мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мэр Киева Виталий Клично разрешил подразделениям терробороны или другим правоохранителям уничтожать мародеров, не разбираясь.