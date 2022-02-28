Будут уничтожать без предупреждения: Кличко грозит стрелять в Киеве не только по россиянам

В Киеве людей, промышляющих мародерством во время войны, подразделения теробороны или другие правоохранители будут уничтожать, не разбираясь. К такому шагу властей принуждает сложность ситуации.

Новости об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в очередном своем обращении к киевлянам.

Чиновник отметил, что, к сожалению, пока на улицах столицы остается еще немало диверсантов и желающих поживиться чужим имуществом, оставленным без должного присмотра или охраны.

"Мародеров, по законам военного времени, будут уничтожать без предупреждения", — подчеркнул Кличко.

Людей просят быть максимально внимательными и бдительными, также не стоит без нужды выходить из дому.

Кроме этого Кличко напомнил: в Киеве личному транспорту строго запрещается занимать полосу для общественного. Сейчас этой частью пути пользуются автобусы и т.п., "скорая помощь", а также украинская военная техника. Если же на спецполосе будет замечен водитель, который не имеет подобных преференций, он будет автоматически зачислен в перечень диверсионно-разведывательных групп.

По словам чиновника, действия по отношения к таким нарушителям будут применены соответствующие.

Напомним, что схожими радикальными методами решили действовать и в разбомбленной оккупантами Ахтырке на Сумщине. Там к мародерству решили приравнять еще незаконное повышение цен на продукты и пьянство.