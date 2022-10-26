У Чехії перефарбували радянський пам’ятник у пральну машинку: мережа у захваті (фото)

Користувачі мережі залишились у захваті

Невідомий житель чеського міста Літомержице вирішив змінити місцеву пам’ятку солдатам червоної армії так, щоб вона більш відповідала реаліям наших днів.

Як повідомляє "Телебачення Торонто" у Фейсбук, за допомогою білої фарби постамент було перетворено на подобу пральної машинки, на якій стоїть сам пам’ятник.

"У чеському місті Літомержиці невідомий розмалював постамент пам’ятника червоноармійцям, візуально перетворивши його на пральну машину. Саму статую він облив червоною фарбою, як це має бути", — йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі від подібного символізму захопилися, а деякі запропонували додати до картини відбитки дитячих рук червоною фарбою.

Як відомо, після початку російського вторгнення Чехія активно підтримувала Україну зброєю та політичними кроками.

Зокрема, в країні визнали дії російської армії геноцидом українського народу, а також хотіли внести російський Z-символ до списку забороненої символіки.

Крім того, 25 жовтня Чехія заборонила видачу шенгенських віз для росіян, що унеможливить їх приїзд з туристичною метою.

Місцеві активісти теж не стали пасти задніх і на початку жовтня провели жартівливий "референдум" за визнанням Калінінградської області росії частиною Чехії. У новоствореного Краловецького краю вже є свій сайт.