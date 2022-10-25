Уже шестая страна мира закрывает границы для россиян: что известно

Теперь российские туристы попасть в страну не смогут

Власти Чехии, которые еще в начале августа этого года поддержали запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, 25 октября наконец приняли это решение окончательно. Теперь граждане РФ не смогут попасть в страну в целях туризма, спорта или культуры.

Как передают "Чешские новости", с соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Ян Липовский. Он добавил, что правительство Чехии приняло такое решение в отношении россиян единогласно.

"В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать на это глаза", — заявил глава МИД Чехии.

Он добавил, что Чехии также следует отказывать в визах россиянам, которые бегут от войны и просят убежища. Однако с его мнением не согласился чешский президент Милош Земан. Последний сравнил просящих убежища россиян с беженцами из Украины и заявил, что они не являются угрозой безопасности Чехии.

Стоит отметить, что Чехия — уже шестая страна Европейского Союза, закрывшая границы для российских граждан. До этого подобные ограничения в отношении россиян были введены в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии и Польше. По новым правилам, въехать в эти страны россияне смогут только в случае, если у них есть родственники, или же они являются диссидентами, водителями фур или дипломатами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Чехия намерена передать Украине очередную военную помощь.