По мнению мэра Одессы, Украина не должна идти по пути конфронтации

Одиозный городской голова Одессы Геннадий Труханов, которого даже во время войны беспокоит "ненависть к русскому", высказался на тему завершения боевых действий в Украине. По его мнению, власти Украины должны идти на переговоры со страной-агрессором.

Об этом мэр Одессы заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera. При этом он отметил, что кровавый диктатор владимир путин стремится захватить город, который он возглавляет.

Несмотря на это, градоначальник отличился заявлением, что Украина должна идти путем переговоров, а не путем прямой конфронтации.

"Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", — сказал Геннадий Труханов.

В том же интервью он заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II (российская императрица, которая уничтожила Гетманщину и Сечь, ввела крепостное право, расформировала слободское казачество, подавила казацкое восстание Пугачева) в Одессе.

"Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла", – заявил мэр Одессы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Геннадий Труханов высказался по поводу "русского мира" и рассказал, можно ли к нему приписывать Одессу.