"Сначала понимание ситуации, потом — неуважение, а сегодня — ненависть" — Труханов об отношении одесситов к "русскому миру"

Труханов рассказал как проходит дерусификация и декоммунизация в Одессе и как на отношение одесситов к россии влияет война

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, как за четыре месяца войны изменилось отношение горожан к россии и "русскому миру".

Он отметил, что мнение одесситов менялось постепенно.

"Если они сегодня заявляют со своих телеэкранов о том, что "украинцев не существует", "Украины не существует"… Как можно относиться к этому? Сначала появилось понимание ситуации, потом – неуважение, а сегодня – ненависть. С каждым днем она нарастает все больше", — сказал Труханов в программе " Орестократия " шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Также он рассказал, что в городе проводится и декоммунизация, и дерусификация. Хотя самого его беспокоит "возрастание ненависти ко всему русскому".

"Сняли указатели на все города-побратимы из рф и Беларуси. Мы также убираем все "российские" названия улиц, не имеющие вообще никакого отношения к Одессе, все это происходит абсолютно цивилизованно, с объяснением, почему это делается", — подчеркнул Труханов.

Напомним, депутат Одесского облсовета объяснил, почему Россия не сможет захватить город, но будут постоянно пытаться отрезать его от моря.