“Спочатку розуміння ситуації, потім – неповага, а сьогодні – ненависть” - Труханов про ставлення одеситів до "руського міра"

Труханов розказав як проходить дерусифікація і декомунізація в Одессі та як на ставлення одеситів до росії впливає війна

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, як за чотири місяці війни змінилося ставлення містян до росії та "руського міру".

Він зазначив, що думка одеситів змінювалася поступово.

"Якщо вони сьогодні заявляють зі своїх телеекранів про те, що "українців не існує", "України не існує"… Як можна ставитись до цього? Спочатку з'явилося розуміння ситуації, потім – неповага, а сьогодні – ненависть. З кожним днем вона наростає дедалі більше", — сказав Труханов у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Також він розповів, що у місті проводиться і декомунізація, і дерусифікація. Хоча самого його турбує "зростання ненависті до всього російського".

"Зняли покажчики на всі міста-побратими з РФ та Білорусі. Ми також прибираємо всі "російські" назви вулиць, які не мають взагалі жодного стосунку до Одеси, все це відбувається абсолютно цивілізовано, з поясненням, чому це робиться", — наголосив Труханов.

Нагадаємо, депутат Одеської облради пояснив, чому росія не зможе захопити місто, але будуть постійно намагатися відрізати його від моря.