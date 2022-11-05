Германия может поставить Украине важное вооружение: посол намекнул, какое именно

Украина требует от ФРГ прекратить разговоры о том, что поставками военной помощи немецкая сторона якобы провоцирует рф к более агрессивным действиям

Уже в ближайшее время Украина совместно с Германией могут достичь договоренности по прямым поставкам Киеву танков Leopard 2 немецкого производства.

Соответствующую информацию в своем интервью для изданий медиагруппы Funke сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев, отметив, что украинская сторона имеет ряд обоснованных причин рассчитывать на то, что ФРГ все же согласится предоставить Украине танки Leopard 2 для противостояния российскому агрессору в его полномасштабном вторжении.

Кроме того, дипломат призвал немецкую сторону прекратить дискуссии о якобы провокациях россии поставками вооружения Киеву.

"Нам необходимы эти танки. Что еще должно произойти? Сколько Буч, Мариуполов или Изюмов — мест изнасилований и массовых захоронений — должно еще быть?" — риторически прокомментировал потребность Украины в дополнительном тяжелом оружии для обороны мирных украинских городов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими неделями ранее Украина получила от Германии зенитный ракетный комплекс IRIS-T SL, считающийся самыми современными немецкими системами ПВО.