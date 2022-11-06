Когда у россии может закончиться тяжелая техника: ответ эксперта

Вскоре рф может остаться вовсе без тяжелой военной техники

ВСУ на поле боя уничтожают российскую военную технику в таких количествах, что в рф не успевают восполнять её потери. Уже в скором времени оккупанты, вероятно, могут столкнуться с полным отсутствием тяжелой военной техники.

Военный эксперт Роман Свитан в эфире проекта "Freeдом" объяснил, что украинские военные уничтожают примерно в два-три раза больше российской техники, нежели они успевают восстанавливать на заводах. Чтобы не остаться совсем ни с чем, россияне снимают с хранения старую технику и отправляют её на войну в Украину.

"После введения санкций в РФ скорость воспроизводства и производства новой техники уменьшилась вдвое, хотя они и увеличили количество смен до трех в сутки. Сейчас они заточены под подъем старой техники, которая есть на хранении", – отметил эксперт.

Беларусь также сняла практически всю свою старую технику с хранения и передала её рф. Даже с учетом этого, уже в ближайшие полгода у россии может полностью закончиться военная техника.

"Белорусы практически всю свою технику уже передали россиянам. Она отлично горит на рубежах нашей Родины. Поэтому в ближайшие полгода россияне точно столкнутся с полным отсутствием тяжелой техники как таковой", – сказал Свитан.

Военный эксперт считает, что в таком случае рф, вероятнее всего, обратится к своим немногочисленным союзникам за помощью.

Напомним, что известный военный, блогер и путешественник Валерий Маркус считает, что конца войны в Украине может и вовсе не быть.