Укр

"Конца этой войны не будет": военный Маркус рассказал, смогут ли ВСУ освободить Крым и Донбасс

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Военнослужащий говорит, что на быстрое окончание войны рассчитывать не стоит

Полномасштабная война россии против Украины может длиться еще очень долго, но ВСУ непременно освободят и Крым и Донбасс.

Как рассказал известный военнослужащий, блогер, писатель и путешественник Валерий Маркус в интервью DW, многое сейчас зависит от того, как будут развиваться события в россии и ее армии.

"Конца этой войны не будет. Она будет переходить из одной фазы в другую, но она никогда не закончится", — сказал он.

Маркус рассказал, что в начале войны говорил, что вторжение будет длиться по меньшей мере год, однако сейчас уже становится понятным, что война явно не на год.

Военнослужащий не стал сомневаться в том, что Украина рано или поздно сможет вернуть и Крым и Донбасс, но многое будет упираться в то, как будут развиваться события внутри россии.

"Эти олухи запустили процесс разрушения себя, а вот удастся ли им нивелировать эти процессы и насколько удачно, я не знаю", — отметил Маркус.

Кроме того, он подчеркнул, что россияне уже проиграли эту войну, хотя Украина ее еще не выиграла.

Как сообщалось ранее, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее дал прогноз о том, что война может закончиться уже к лету 2023 года.

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