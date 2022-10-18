Возможность ядерного удара, изменение риторики кремля и интересный факт о гиркине: главное из нового интервью Буданова

Девять главных тезисов главы Главного Управления разведки Минобороны

Один из самых осведомленных людей о ситуации в Украине руководитель ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов уверен — риторика кремля изменилась в последнее время, а после окончания войны у России есть все шансы разделиться. Ответил он и на важный вопрос – когда все кончится.

Главный разведчик Украины поделился своими мыслями на важные для общества темы в интервью проекту "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара. "Телеграф" собрал ТОП главных цитат.

О применении россией иранских дронов:

– Вы должны понять, что сам факт перехода Российской Федерации на использование иностранных дронов – это уже сам по себе случай неординарный для России, скажем так. Этому "способствовала" низкая точность российских ракет, а также малое их число. Российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже иссякают. По многим названиям эта цифра упала уже ниже критического уровня. Я имею в виду 30%.

Первая партия (иранских беспилотников – ред.) была заказана в количестве 1750 дронов, далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это ведь не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем.

Об изменении риторики кремля:

- Сейчас появился новый тезис, кстати его совершенно уж откровенно произносит и руководство России: наша главная задача не проиграть. Уже не стоит речь о том, чтобы выиграть – не проиграть. "Мы не можем позволить проиграть", "главное – не проиграть", и так далее, интерпретации разные, но посыл именно этот.

О двух течениях в окружении путина:

– Есть то, что называется башнями Кремля. Иными словами, одни там являются условными голубями, другие – условными ястребами. Обе эти башни понимают, что дела очень плохие, просто у них "немножко" разнятся мысли, как из этой ситуации выходить. Одни понимают четко, что нужно останавливаться и искать какое-то мирное урегулирование, другие считают, что Россия прекратит свое существование, если они не пойдут дальше, если их победят, скажем так.

Если победит, как говорят ветвь сторонников мира, то они смогут признать, что все "это было ошибкой". Войска отойдут назад, за админграницу 91-го года и перегрузят как-то отношения со всем миром.

О возможном ядерном ударе:

- Готовы ли они это сделать? Нет, не готовы. Могу объяснить очень просто. Они столько времени говорят об этом, вспомните. Уже в середине октября, но они еще в сентябре пригрозили "мы уже будем сейчас стрелять".

Ядерное оружие в любой стране мира это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ, и они прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось.

О Гиркине:

- Он является важным носителем информации, и прежде всего – для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги. Он даже "не наш" будет. Известно одно из его местонахождений, он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, всего остального давайте подождем. Шансы есть. Кстати, интересный факт: кроме всего шлака, который присылают на тот номер телефона, появились несколько человек с абсолютно реальными предложениями, и это было достаточно для меня интересно. Давайте посмотрим.

О возможном наступлении из Беларуси:

- с одной стороны, создается группировка т.н. союзных республик, в которое должны войти подразделения ВС Беларуси и эти террористические группировки РФ. Но на самом деле на территории Беларуси на всех базах длительного хранения расконсервируют технику и передают в РФ. Она в большинстве своем идет на пополнение потерь в Донецкой и Луганской областях. Сами Белорусы не обладают теми силами, которые могли бы сильно пугать нас, поэтому Россия перебрасывает туда личный состав и, в основном, с автомобильной техникой, то есть это просто картинка. По крайней мере, на данном этапе.

О сроках окончания войны:

– К концу года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите…. я надеюсь, что это может быть Херсон.

В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала – выйдем на эти границы (91 года).

О распаде россии:

- После окончания войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы… Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… т.е. там очень много шагов… Кавказские (регионы – ред.), я считаю, отсоединятся первыми, это будут не только кавказцы.

О поддержке войны русскими:

– К сожалению, нужно смотреть правде в глаза. Мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а к сожалению, с русским народом, 82% – это подавляющее большинство.

В России против главы украинской разведки настроены очень недоброжелательно — россиянам рассказали, что именно Буданов стоит за взрывом на Крымском мосту. Такая версия была озвучена после расследования. Конечно — не сам, а вроде бы с другим гражданами как Украины, так и других государств. Буданов уверен — как бы там ни было, россия вскоре видоизменится. И путь к ее развалу уже идет.