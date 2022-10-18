Когда закончится война с россией: Буданов озвучил четкий срок

После победы Украину ждет крайне сложный политический процесс

Украину уже в ближайшем будущем ждут крайне сложные бои с россиянами, однако уже к концу года Вооруженные украинские силы существенно продвинутся вперед, а к лету следующего, 2023, выбьют оккупантов с территорий Родины.

Соответствующую информацию в своем интервью для проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара озвучил руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов, отвечая на вопросы о дальнейших прогнозах развития войны в Украине.

"Самые тяжелые бои по состоянию на данный момент идут в районе городов Бахмут и Соледар. Там сейчас идут самые ожесточенные боевые действия… ну а раскрывать планы, я думаю, это будет немного некорректно", — пояснил Буданов.

По словам представителя ГУР МО, до конца года украинцы смогут существенно продвинуться вперед и одержат значительные победы.

Что касается деоккупации областного центра Херсонщины, Буданов отмечает, что ВСУ действительно способны освободить его, полностью выбив из города оккупационную российскую армию и предателей, перешедших на сторону врага.

Согласно прогнозу генерал-майора по развитию войны с россией в следующем, 2023 году, он уверяет, что уже в конце войны боевые действия в стране должны закончиться, а уже летом война должна полностью завершиться.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала, выйдем на границы 1991 года, а уже после начнется серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней рф: от россии отсоединятся определенные регионы... москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра рф на нашу территорию ... то есть там много очень шагов", — подытожил Буданов.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда по мнению военного эксперта Вооруженные украинские силы смогут уволить Херсон.

Также напомним почему деоккупация Херсона может стать переломным моментом в российско-украинской войне.