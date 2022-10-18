Можливість ядерного удару, зміна риторики кремля та цікавий факт про гіркіна: головне з нового інтерв'ю Буданова

Дев'ять головних тез очільника Головного Управління розвідки Міноборони

Один з найобізнаніших людей щодо ситуації в Україні керівник ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов впевнений — риторика кремля змінилася останнім часом, а після закінчення війни — росія має всі шанси розділитися. Відповів він і на важливе питання — коли все скінчиться.

Головний розвідник України поділився своїми думками на важливі для суспільства теми в інтерв’ю проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара. "Телеграф" окреслив ТОП головних цитат.

Про застосування росією іранських дронів:

– Ви маєте зрозуміти, що сам факт переходу Російської Федерації на використання іноземних дронів – це вже сам по собі випадок неординарний для Росії, скажімо так. Цьому "посприяла" низька точність російських ракет, а також мале їх число. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються. По багатьох найменуваннях ця цифра впала вже нижче критичного рівня. Я маю на увазі рівень 30%.

Перша партія (іранських безпілотників – ред.) була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо.

Про зміну риторики кремля:

- Зараз з’явилася нова теза, до речі її абсолютно вже відверто промовляє і керівництво Росії: наше головне завдання не програти. Вже не стоїть мова про те, щоб виграти, – не програти. "Ми не можемо дозволити програти", "головне – не програти", і так далі, інтерпретації різні, але посил саме цей.

Про дві течії в оточенні путіна:

- Є те, що називається вежами Кремля. Інакше кажучи, одні там є умовними голубами, інші – умовними яструбами. Обидві ці вежі розуміють, що справи дуже погані, просто у них "трішки" різняться думки, як з цієї ситуації виходити. Одні розуміють чітко, що треба зупинятися і шукати якесь мирне врегулювання, інші вважають, що Росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі, якщо їх переможуть, скажімо так.

Якщо переможе, як то кажуть гілка прибічників миру, то вони зможуть визнати, що все "це було помилкою". Війська відійдуть назад, за адмінкордон 91-го року і перевантажать якось стосунки з усім світом.

Про можливий ядерний удар:

- Чи готові вони це зробити? Ні, не готові. Можу пояснити дуже легко. Вони стільки часу говорять про це, згадайте. Вже середина жовтня, але вони ще у вересні пригрозили "ми вже будемо зараз стріляти".

Ядерна зброя в будь-якій країні світу – це засіб стримування. Це, в принципі не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично застосувати ядерну зброю? Теоретично – можуть, це тільки пришвидшить розпад РФ, і вони це чудово знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося.

Про Гіркіна:

- Він є важливим носієм інформації, і перш за все – для міжнародного кримінального судочинства. В принципі, як то кажуть, він клієнт Гааги. Він навіть "не наш" буде. Відомо одне з його місцезнаходжень, він вже прибув на територію окупованої України, всього іншого давайте зачекаємо. Шанси є. До речі, цікавий факт: крім того всього шлаку, який надсилають на той номер телефону, з’явилися кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями, і це було досить для мене цікаво. Давайте подивимося.

Про можливий наступ з Білорусі:

- з одного боку, створюється угрупування т.зв. союзних республік, в яке мають увійти підрозділи ЗС Білорусі та оці терористичні угрупування РФ. Але насправді на території Білорусі на всіх базах довготривалого зберігання розконсервовують техніку і передають в РФ. Вона здебільшого йде на поповнення втрат в Донецькій і Луганській областях. Самі Білоруси не мають тих сил, які могли б сильно лякати нас, тому Росія перекидає туди особовий склад і, здебільшого, з автомобільною технікою, тобто це просто картинка. Принаймні, на даному етапі.

Про терміни закінчення війни:

– До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значимі перемоги, ви скоро це побачите…. я сподіваюся, що це може бути Херсон.

У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися. Для початку, – вийдемо на ці кордони (91 року).

Про розпад росії:

- Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони… Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… тобто там багато дуже кроків… Кавказькі (регіони – ред.), я вважаю, від’єднаються першими, це будуть не тільки кавказці.

Про підтримку війни росіянами:

– На жаль, треба дивитися правді в очі. Ми воюємо не з російським режимом, як багато хто там вважає, а на жаль, з російським народом, 82% – це переважна більшість.

В росії проти очільника української розвідки налаштовані дуже недоброзичливо — росіянам розказали, що саме Буданов стоїть за вибухом на Кримському мості. Таку версію озвучили після розслідування. Звісно — не сам, а ніби то з іншим громадянами як України, так і інших держав. Буданов впевнений — хай там як, росія незабаром видозміниться. І шлях до її розвалу вже триває.