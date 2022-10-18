В кремле идет борьба "башен": Буданов назвал два сценария для россии

россия проиграет войну с Украиной и будет "видоизменена", убежден глава ГУР МО

В высших эшелонах российской власти, как и во многих странах мира, понимают, что никто им не позволит выиграть войну с Украиной, а потому перешли к цели "не проиграть", однако подходят к этому вопросу по-разному.

Об этом сказал руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов в интервью для проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Есть то, что называется башнями Кремля. Иными словами, одни там являются условными голубями, другие – условными ястребами. Обе эти башни понимают, что дела очень плохи, просто у них "немножко" разнятся мысли, как из этой ситуации выходить. Одни понимают четко, что нужно останавливаться и искать какое-то мирное урегулирование, другие считают, что россия прекратит свое существование, если они не пойдут дальше, если их победят, скажем так. Поэтому сейчас появился новый тезис, кстати его совершенно уже откровенно произносит и руководство россии: наша главная задача — не проиграть. Уже не идет речь о том, чтобы выиграть – не проиграть. "Мы не можем позволить проиграть", "главное – не проиграть", и так далее, интерпретации разные, но посыл именно этот", — говорит Буданов.

Глава ГУР МО выразил убеждение, что проигрыш россии – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению.

При этом Буданов видит два сценария развития ситуации, и оба предполагают "видоизменение" россии.

"Если победит, как говорят ветвь сторонников мира, то они смогут признать, что все "это было ошибкой". Войска отойдут назад, за админграницу 91-го года и перегрузят как-то отношения со всем миром", — сказал он.

Условные же кремлевские "ястребы", по словам Буданова, понимают, что в любой конфигурации им в лучшем случае грозит солидный тюремный срок, поэтому для них продолжение войны – вопрос личного выживания.

При этом он не стал озвучивать какие-либо сроки.

"Давайте подождем. Конец будет – в любом из этих вариантов – одинаков. Это видоизменение рф", — подытожил Буданов.

Также глава ГУР МО прогнозирует, что уже к концу года ВСУ существенно продвинутся вперед на фронтах, а к лету следующего, 2023-го года, выбьют оккупантов с территорий Украины.