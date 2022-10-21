Били по скоплениям живой силы врага и позициям ПВО: стало известно об успешных действиях украинских воинов в южных областях

За сутки ликвидировано 28 оккупантов-путинистов, 2 самоходных артиллерийских системы типа "Мста-С" и танк

Пока союзники готовят для украинских военных новые пакеты помощи, бойцы ВСУ также не сидят без дела и успешно уничтожают личный состав врага и его технику даже в отсутствие передовых дронов-камикадзе.

Так, в течение боевых суток 20 октября, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в южных областях страны выполнили почти 110 огневых задач, а наша неудержимая авиация нанесла 7 ударов по позициям войск путинского противника.

Такие данные приводят в Оперативном командовании "Юг".

Сообщение ОК "Юг"

Отмечается, что под огонь украинских подразделений попали скопления живой силы врага, позиции ПВО, места скопления техники и склады боеприпасов. К примеру, в районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт.

Благодаря слаженным действиям украинских военных потери врага составили: 28 военных, 2 самоходных артиллерийских системы типа "Мста-С", миномет, БМП, танк. Кроме того, еще два БМП повреждены, также нанесен ущерб русской автомобильной технике.

К сожалению, даже умелые действия наших бойцов не снимают угрозы ударов по мирным городам и другим населенным пунктам Украины: в штормовом Черном море маневрирует 7 кораблей врага, из них 4 больших десантных корабля и 1 ракетоноситель, который может нести на борту 8 крылатых ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на успехи наших Вооруженных сил на Юге, еще одна угроза может появиться на Севере – со стороны предателя лукашенко. Она нависнет над столицей и другими областями.