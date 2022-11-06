Стало известно, сколько россиян сбежали за границу от мобилизации: цифра поражает

Очень многим не хочется умирать за идеалы путина

Многие россияне решили добровольно покинуть пределы федерации, как только стало известно об указе путина насчет частичной мобилизации. Отток граждан все еще продолжается, несмотря на ужесточение правил выезда, и на данный момент из рф могли выехать около 10 миллионов человек. По крайней мере, такую статистику представили в российской ФСБ.

Как информируют росСМИ, цифра выездов россиян за границу значительно выросла всего за несколько месяцев — с июля по сентябрь. В другие страны за это время въехало 9,7 млн российских граждан, и эта цифра почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Стоит отметить, что максимальное количество "туристов" пришлось на Турцию, Казахстан, Финляндию, Грузию и оккупированную россией ее часть — Абхазию. Эти государства для себя выбрали около 70% покинувших родину россиян.

Конечно же, такая статистика является не слишком показательной, ведь информирует о выездах и не обозначает, сколько людей по итогу вернулись в россию. Тем не менее подобное количество желающих выехать за границу все равно поражает, ведь достигает 6,76% от общего населения рф.

Статистика населения рф

Добавим, что глава группы расследователей Bellingcat Христо Грозев в своем Twitter называл цифру в 15 миллионов сбежавших из страны россиян, тоже ссылаясь на данные ФСБ. Однако на данный момент он удалил ветку твитов, очевидно признав неправоту.

Стоит отметить, что столь большой отток людей из россии не мешает военкоматам продолжать вербовку новых солдат. При этом количество погибших мобилизованных местные чиновники фактически отказываются признавать.

А вот ВСУ отлично считают потери противника — с помощью вооружения. Так, недавно появилась информация, что на временно оккупированной Луганщине погиб почти весь батальон армии рф, состоявший из нескольких сотен мобиков. Уцелеть удалось лишь 29 людям.