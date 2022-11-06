Оккупанты пытаются продавить оборону Украины на Донбассе: актуальные карты боев

Бои продолжаются вдоль линии фронта

Российские войска продолжают занимать позиции для обороны вдоль Днепра. Оккупанты принудительно вывозят украинцев из населенных пунктов. По некоторым данным из Херсона могли депортировать 80% жителей.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, российские военные продолжают наступать в районе Бахмута, Авдеевки, западной части Донецкой области. В районе Бахмута они заявляют про продвижение. Украинские военные держат оборону. В районе Сватово и Кременной продолжаются бои и наступление ВСУ.

Оккупанты также озвучили вероятную статистику в потерях — после захвата Мариуполя в середине мая, до 60% смертей в российской армии могли прийтись на "дружественный огонь. " Как отмечают исследователи, даже преувеличенная — эта цифра слишком велика и свидетельствует про отсутствие связи и координации командования и управления в российской армии.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские военные продолжают наступление в районе от Сватово до Кременной. Минобороны рф заявило про украинский штурм в направлении Куземовки. Враг продолжает удерживать позиции в окрестностях Ягодного-Орлянки. Враг пытается атаковать в ответ, в частности в районе Белогоровки на юг от Кременной.

Контрнаступление ВСУ на северо-востоке

В Донецкой области оккупанты наступали в районе Авдеевки. Они атаковали Каменку, Первомайское, Невельское, Марьинку, Новомихайловку. Россияне пытались продвинуться к Константиновке на юго-запад от Авдеевки. Также враг может действовать в районе Красногоровки. В западной части Донецкой области враг атаковал Павловку. Населенный пункт может быть важен для россиян из-за транспортной развязки и удобного рельефа — каменистой местности.

В районе Бахмута оккупанты атакуют постоянно. Кроме отражения атак на сам город, штурмы удается отбить в радиусе 30 км к северо-востоку и к 20 км к югу. Оккупанты снова заявляют про продвижение в районе Майорска. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских военных.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты строят сильные оборонительные позиции на левом (восточном) берегу Днепра с огневыми позициями для атаки на правый (западный) берег. Также выстраивают оборонительные рубежи и на правом берегу, часть береговой линии минируется. В новой Каховке также заминировали канализацию. Напомним, россияне пытаются всеми силами помешать украинским войскам форсировать Днепр, уничтожив ради этого гражданские суда и вызвав локальную экологичную катастрофу.

Изменений линии фронта не отмечено. Враг активизировал беспилотную разведку, выпустив около 40 дронов-шпионов. Обстрелы ведутся со стороны россии по населенным пунктам, ранен ребенок.

Украинские силы продолжают работать по ликвидации оккупантов. Авиация отработала по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском, Бериславском районах. В окрестностях Снигуровки отработали по скоплению вражеской техники, в Херсонском районе — по ПВО россиян. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали по врагу в Геройском и Раденске.

Карта боев в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть экспертов прогнозирует, что Херсон могут освободить до конца ноября. При этом вывоз гражданских, заселение в их дома и другие действия врага могут указывать на подготовку ловушки.