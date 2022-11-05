путин уже мог принять решение по Херсону: когда удастся освободить город

Деокупация города приведет к развитию серьезных процессов в рф

На фоне продвижения наступления Вооруженных сил Украины на южных и восточных направлениях все ближе украинские военные подходят к Херсону. Ожидается, что даже в ближайшие недели и до конца ноября областной центр могут освободить от российских захватчиков.

Об этом рассказал российский публицист и журналист Андрей Пионтковский в комментарии "24 каналу". По его словам, вероятно, что в Генштабе страны-агрессора еще есть профессионалы, которые пришли к выводу, что группировку российских войск следует отводить на левый берег Днепра. Давление на российского диктатора усиливается, и деоккупация города запустит ряд важных процессов.

"Но, мне кажется, что давление военных на путина сказывалось, даже в инаугурационной речи олигофрена Суровикина пронеслась загадочная фраза о том, что "возможны непростые решения по Херсону", — сказал Пионтковский.

Он также отметил, что ситуация напоминает последние годы Второй мировой войны, когда Адольф Гитлер требовал удерживать позиции любой ценой, что приводило к еще большим потерям и поражениям. Пионтковский подчеркнул, что не знает, мог ли путин уже отдать конкретный приказ по Херсону, но это не повлияет на конечный результат — освобождение города.

Комментарий Пионтковского

Как сообщал "Телеграф" ранее, известный политтехнолог Тарас Березовец рассказал, может ли армия россии действительно готовить в Херсоне ловушку для украинских военных.