Оккупанты "накачивают" фронт мобилизованными: актуальные карты боев в Украине

На южном направлении бои незначительно стихли, но на востоке ситуация иная

Интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта утроилась — россияне штурмуют до 80 раз в день. По данным Генштаба наиболее интенсивные бои идут в районе Бахмута, Авдеевки и западной части Донецкой области.

Враг хочет восстановить наступление в Донецкой области, отмечают в Институте изучения войны, используя мобилизованных. Количество людей может позволить добиться россиянам определенных успехов, но плохая подготовка и проблемы с логистикой не дадут серьезно продвинуться. Россияне заявляют, что украинское контрнаступление продолжается в районе Сватово и Кременной.

Оккупанты создают условия на северо-западе Херсонской области, чтобы избежать беспорядочного бегства с правого (западного) берега Днепра. Они уничтожают лодки и катера вдоль Днепра и ограничивают подходы к берегу, вероятно, чтобы не дать украинским военным преследовать их позднее. Враг продолжает готовить оборонительные рубежи на Херсонщине и принудительно вывозить людей.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На линии Сватово-Кременная продолжается наступление ВСУ — российские войска отчитываются про успехи в отражении штурмов. Чтобы сдержать украинские войска, враг обстреливает населенные пункты возле Северска, Белогоровки, Ведмежи. Штурмовали оккупанты к северо-западу от Кременной.

Контрнаступление ВСУ на северо-востоке Украины

В Донецкой области россия продолжает наращивать масштабность атак. Украинские военные подвергаются множественным обстрелам. В районе Бахмута россиянам за первые три дня ноября удалось продвинуться на 100 метров. Враг пытался прорваться в районе Марьинки и Новомихайловки. В западной части Донецкой области враг атаковал в районе Павловки и Водяного. Оккупанты ведут операции в районе Пречистовки, хотят отбросить украинских военных за реку Кашлагач.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне продолжают готовить оборонительные рубежи и перемещать технику в Херсонской области. Они создают запасные позиции на левом берегу Днепра. Текущие позиции также укрепляются. Про существенные изменения на линии фронта в северной и северо-западной части Херсонской области не сообщалось. Обстрелы в Бериславском районе продолжаются, как и ликвидация оккупантов и их складов.

В Запорожской области продолжается переброска личного состава российских войск. Они сначала поступают в Донецкую область, затем перераспределяются в Запорожскую несмотря на плохие бытовые условия и низкий моральный уровень частей армии рф на этом направлении. Мариуполь превратили в военно-логистический центр.

Карта военных действий на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", манипуляции россиян в Херсонской области часть экспертов считает попыткой заманить украинские Силы обороны в ловушку, ведь оккупанты переодевались в гражданских и якобы массово отвели технику на восточный берег. Тем временем в Херсоне и окрестностях продолжается мародерство на разных уровнях. Вывозят как больницы, так и воруют вещи граждан Украины.