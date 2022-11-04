Войска россии отступают или готовятся к большой битве? Что происходит в Херсоне

россия пока не показывает, что готова так просто отказаться от города

В Херсонской области, которую россияне уже несколько недель подряд разграбляют, вчера загадочно исчез российский триколор из здания ОГА, а некоторые блокпосты демонтируют (в частности, в Чернобаевке и Степановке). Пока российскими чатами снова распространяется истерика по поводу "измены" и отступления, украинская армия не спешит начинать наступление и не исключает, что россияне готовят для ВСУ ловушку.

россия месяцами боролась за то, чтобы удержать часть земли на западном берегу Днепра. Могут ли россияне оставить город без боя или готовят ловушку для ВСУ? Разбираемся поподробнее.

Разграбливают все, вывозят унитазы

российские официальные лица говорят, что они завершили операцию по вывозу мирных жителей из оккупированного Херсона и якобы готовят город к обороне. Отмечается, что не менее 70 тыс. гражданских перешли на левый берег Днепра. Еще одно неоднозначное заявление о вывозе населения сделал сегодня президент россии владимир путин. Он отметил, что гражданское население Херсона нужно вывезти из города. Украина называет вывоз депортацией.

Оккупационные власти сообщили также об эвакуации из Херсона "государственных учреждений" и имущества. На дорогах Херсонщины усилено движение грузовиков и автомобилей с награбленным. Забирают все. Обчистили херсонский ресторан Palazzo, сотрудники заведения обнаружили исчезновение всего оборудования из кухни, мебели, театрального занавеса и даже трех унитазов.

В херсонском ресторане россияне украли унитазы из туалета

Оккупационный "минкульт области" признался в разграблении музеев и вывозе экспонатов. В Херсоне вывезли все имущество коммунальных предприятий: автобусы, скорые, пожарные машины.

Оккупанты мародерят во всех районах: в Олешках захватчики захватывают квартиры и дома местных, украли из кабинета врача-нарколога 6 тысяч таблеток полусинтетического наркотического лекарственного средства. В Херсоне и Скадовском районе отбирают у людей машины, катера и охотничье оружие. В Новой Каховке у медиков отобрали четыре машины, присвоили компьютеры.

Ловушка для ВСУ?

Хотя один из оккупационных гауляйтеров Херсонщины Кирилл Стремоусов накануне уверял, что Москва уведет свои войска с западного берега Днепра, сигнализируя об огромном отступлении, Украина не спешит этому верить.

Да, украинские власти опасаются, что россия может устроить ловушку, симулируя уход. Вместо этого армия россии все еще присутствует в регионе, заявила 3 ноября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Она считает, что россияне хотят создать впечатление, что населенные пункты оставлены и в них может безопасно входить ВСУ. Оккупанты готовятся к уличным боям, размещают подразделения в домах мирных жителей. Военные часто переодеты в гражданское.

"Не стоит спешить радоваться, нужно понимать, что гибридная война предусматривает и такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление регулярных войск", – пояснила Гуменюк.

Неделю назад президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска не готовы покинуть Херсон, и их показательная подготовка к уходу является информационной операцией.

"Я не вижу, чтобы они (россияне – ред.) бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать все. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы покинуть Херсон", — заявил президент.

Руководитель ГУР Украины генерал Кирилл Буданов уверяет, что без боя сдавать Херсон российские войска не планируют. По его словам, в городе остаются наиболее подготовленные силы оккупантов.

Reuters со ссылкой на анонимного западного чиновника сообщило, что некоторые российские военные командиры все же перебазировались через реку на восток.

"Мы считаем, что в Херсоне, скорее всего, большинство командных эшелонов отошли через реку на восток, остались достаточно деморализованными. В некоторых случаях войска без командования противостоят украинцам на другой стороне ", – сказал чиновник.

В то же время Институт изучения войны (ISW) сообщил, что оккупанты удерживают на правом берегу Днепра свои элитные подразделения (воздушно-десантные войска и морскую пехоту). Их полный вывод с севера Херсонской области был бы более четким показателем того, что захватчики не будут бороться за город

"Армия россии продолжает выводить какие-то части и учреждения из Херсона и вообще с левого берега Днепра, но собираются ли они оставить Херсон без боя или сражаться за него, пока не ясно", — утверждают аналитики.

Захватчики продолжают готовить запасные позиции на левом берегу, обустраивая оборонительные позиции северо-западнее Херсона и опрокидывая туда мобилизованных.

The Washington Post также считает, что россия будет воевать за Херсон. Нет признаков, что россия готова отказаться от города или Херсонской области: на прошлой неделе россия перебросила дополнительно 1000 военных в территорию вокруг города, россияне имеют хорошо подготовленные позиции в этом районе.

"Вместо того, чтобы покинуть город, россияне, похоже, укрепляют свои позиции и готовятся к предстоящему великому сражению, хотя никто не знает, произойдет ли это до зимы или после нее", — пишет издание.

Оптимистический прогноз Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин верит, что украинские войска способны отбить Херсон, назвав их работу "методической" и "эффективной".

Министр обороны США Ллойд Остин

"Мы видели, как они принимали участие в очень методических, но эффективных усилиях вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, как они будут продолжать давление, пока не захватят территорию на западном берегу реки. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, я считаю, что у них есть возможность", — сказал Остин.