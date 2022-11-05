Известный политтехнолог считает, что армия рф может попытаться повторить в Херсоне действия НКВД в Киеве в 1941-м

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с Верховным главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи заявили, что россияне втрое увеличили интенсивность боевых действий. На отдельных участках фронта, по его словам, происходит до 80 атак ежедневно.

Увеличение интенсивности боевых действий со стороны российской армии связано, в первую очередь, с тем, что в мясорубку войны бросаю вновь мобилизированный ресурс. Им затыкают дыры, их же бросают в атаки. Очевидно, что оккупанты готовят серию наступлений. Причем срок подготовки – около месяца.

Они точно будут пытаться и дальше наступать на Донбассе. Скорее всего, под ударом окажется Харьковское направление, а также Запорожское.

Что касается ситуации в Херсоне, который, по мнению главы Пентагона Ллойда Остина мы обязательно вернем, то она неоднозначна. Есть признаки подготовки ловушки. Иначе зачем оккупантам так явно снимать российский флаг с админзданий, заявлять о том, что отводят свои войска?

При этом есть данные, что захватчики сбрасывают военную одежду, переодеваются в гражданскую. Похоже, хотят заманить ВСУ в городские бои и нанести нам максимальный урон. К примеру, как НКВД поступило с Киевом в 1941-м. Когда туда зашел Вермахт, рванул заминированный Крещатик и не только он.

Учитывая, что российская армия действует по лекалам Красной (Советской), они могут заминировать весь Херсон, втянуть туда украинские колонны бронетехники и пехоты, после чего взорвать весь город.

О многом говорит и присутствие там российских пропагандистов типа Коца. Такие просто так в зону боевых действий не приезжают.