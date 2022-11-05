Відомий політтехнолог вважає, що армія Росії може спробувати повторити в Херсоні дії НКВС у Києві 1941-го

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з Верховним головкомом Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі заявили, що росіяни втричі збільшили інтенсивність бойових дій. На окремих ділянках фронту, за його словами, відбувається до 80 атак щодня.

Збільшення інтенсивності бойових дій із боку російської армії пов’язано, насамперед, з тим, що у м’ясорубку війни кидають новий мобілізований ресурс. Ними затикають дірки, їх кидають в атаки. Вочевидь, що окупанти готують серію наступів. Причому термін підготовки – близько місяця.

Вони точно намагатимуться й надалі наступати на Донбасі. Скоріш за все, під ударом опиниться Харківський напрямок, а також Запорізький.

Щодо ситуації в Херсоні, який, на думку голови Пентагону Ллойда Остіна, ми обов’язково повернемо, то вона неоднозначна. Є ознаки підготовки пастки. Інакше навіщо окупантам так явно знімати російський прапор із адмінбудівель, заявляти про те, що відводять свої війська?

При цьому є дані, що загарбники скидають військовий одяг, перевдягаються у цивільний. Схоже, хочуть заманити ЗСУ в міські бої і завдати нам максимальної шкоди. Наприклад, як НКВС вчинило в Києві 1941-го. Коли туди зайшов Вермахт, рвонув замінований Хрещатик, і не лише він.

З огляду на те, що російська армія діє за лекалами Червоної (Радянської), вони можуть замінувати весь Херсон, втягнути туди українські колони бронетехніки та піхоти, після чого підірвати все місто.

Багато про що говорить і присутність там російських пропагандистів типу Коца. Такі просто так у зону бойових дій не приїжджають.