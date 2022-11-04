"Пушечное мясо никто не считает": в россии не говорят о массовой гибели мобилизированных

В россии чиновники игнорируют гибель мобилизированных

Власти россии продолжают кидать плохо подготовленных солдат на передовую, где те несут серьезные потери. Так всего за одни сутки 24 октября в Украине были убиты сразу 19 мобилизированных из Волгоградской области россии. Однако местные чиновники решили не привлекать к этому внимания и никак публично не комментировали происшествие.

Как сообщает местное издание V1, с просьбой о введении траура или отмены праздничных мероприятий не обращались к чиновникам даже ветераны, которых очень внимательно слушает местный губернатор.

Отмечается, что похороны проходили в разные дни с 28 октября по 2 ноября, однако у всех упомянутых мобилизированных указывается дата смерти 24 октября.

Издание сообщает, что на всех похоронах присутствовали чиновники месных администраций, депутаты или люди из военкомата, однако далеко не каждый решался рассказать журналистам о том, что хоронят мобилизированных.

Журналисты запросили комментарии у местной администрации, городской и областной думы, а также к местному совету ветеранов, однако там давать какие-либо комментарии не стали.

"Пушечное мясо никто не считает и никто не жалеет. Бабы еще нарожают. Главное — продолжать бессмысленную войну, потому что спятившему идиоту в Кремле так хочется", — прокомментировал новость украинский блогер Денис Казанский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что прозрачности мобилизации в россии не доверяют даже российские чиновники — в москве многие ведомства недосчитались трети состава, в особенности там, где работали мужчины. Многие сбежали бросив в кабинетах личные вещи.