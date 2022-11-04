"Гарматне м’ясо ніхто не рахує": у росії не говорять про масову загибель мобілізованих

У росії чиновники ігнорують загибель мобілізованих

Влада рф продовжує кидати погано підготовлених солдатів на передову, де ті зазнають серйозних втрат. Так за одну добу 24 жовтня в Україні було вбито відразу 19 мобілізованих з Волгоградської області росії. Проте місцеві чиновники вирішили не привертати до цього уваги і жодним чином публічно не коментували подію.

Як повідомляє місцеве видання V1, з проханням про запровадження жалоби чи скасування святкових заходів не зверталися до чиновників навіть ветерани, яких дуже уважно слухає місцевий губернатор.

Зазначається, що похорон проходив у різні дні з 28 жовтня по 2 листопада, однак у всіх згаданих мобілізованих вказується дата смерті 24 жовтня.

Видання повідомляє, що на всіх похоронах були присутні чиновники місцевих адміністрацій, депутати або люди з військкомату, проте далеко не кожен наважувався розповісти журналістам про те, що ховають мобілізованих.

Журналісти запросили коментарі у місцевої адміністрації, міської та обласної думи, а також до місцевої ради ветеранів, проте там давати жодних коментарів не стали.

"Гарматне м’ясо ніхто не рахує і ніхто не шкодує. Баби ще народжують. Головне — продовжувати безглузду війну, тому що божевільному ідіоту у Кремлі так хочеться", — прокоментував новину український блогер Денис Казанський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прозорості мобілізації в росії не довіряють навіть російські чиновники — у Москві багато відомств недорахувалися третини складу, особливо там, де працювали чоловіки. Багато хто втік кинувши в кабінетах особисті речі.