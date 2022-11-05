Атака "шахидов", катастрофа на Херсонщине и новые проблемы со Starlink: 5 новостей, которые вы могли проспать

Основные новости Украины и мира, которые вы не должны пропускать

Пока в россии даже не пытаются заботиться о судьбе новеньких мобиков на фронте, Украина продолжает гордо отстаивать свою независимость и территориальную целостность. В этом ей помогают, конечно же, ВСУ и многие западные партнеры. Этой ночью стало известно об очередной партии вооружения, которую готовят для поставок нашей армии.

Об этом и не только "Телеграф" расскажет в коротком дайджесте ночных новостей 5 ноября, которые вы могли проспать. Отметим, что в получившейся "сводке" большинство информации касается исключительно Украины.

Ночные взрывы из-за "шахидов"

Слава украинской системе ПВО — она отработала в ночь с 4 на 5 ноября попросту на "ура". Характерные звуки взрывов были слышны в Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

Представители муниципальных властей этих регионов подтвердили атаки дронами, осуществленные россиянами. Сергей Борзов подчеркнул, что с БПЛА разбираются военные; Виталий Ким пообещал утром похвастаться "металлоломом", а Николай Лукашук ограничился оригинальным ребусом, что свидетельствует о сбитии дрона. Количество уничтоженных беспилотников не уточнялось.

Глава Днепропетровской облрады интересно сообщил о сбитии шахида, которых в народе прозвали мопедами

Новые поставки вооружения

Продолжая тему противовоздушной обороны: Украина до конца 2022 года ожидает поставки новых систем ПВО и ПРО. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока страна-поставщик не сделает этого сама, или мы не договоримся, что можем об этом говорить", — туманно сообщил он, добавив, что некоторые договоренности уже достигнуты и нужно лишь дождаться поставок.

Детище Маска вновь барахлит

В Украине якобы вновь наблюдаются проблемы с функционированием интернет-терминалов Starlink, разработанных американцем Илоном Маском. Такие данные сообщает CNN, ссылаясь на личный источник. Имеется информация, что перебои в работе коснулись тех терминалов, которые Украина купила у Британии еще весной. Всего проблемы с подключением наблюдаются у около 1300 станций, проблема может касаться финансирования.

Эко-катастрофа на Херсонщине

Россияне продолжают доставлять проблемы мирным украинцам. На этот раз они проявили "фантазию" и устроили экологическую катастрофу на оккупированной Херсонщине. По данным главы ОВА Ярослава Янушевича, возле причалов и пристаней Днепра большинство маленьких плавательных суден были прострелены или подорваны. В результате ближайшие воды наполняются горючим и маслом.

"Вредные вещества течением несет в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский", — отметил чиновник.

Оккупанты сражаются с плавсредствами

Достается даже рыбацким лодкам

По предварительным данным, в воду уже могло попасть около 10 тонн горючих веществ. В ОК "Юг" отметили, что повреждено минимум 50 плавсредств.

Успехи ВСУ на южном фронте

К слову, о юге. Благодаря усилиям наших защитников было успешно выполнено за сутки более 170 огневых задач по позициям противника. По предварительным данным, погибло около 32 россиян, уничтожено три танки и три авто. Также на воздух взлетела тройка складов с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах.

Об остальных событиях субботы, 5 ноября, подробно читайте в нашем текстовом онлайне: Война — день 255: оккупанты гонят войска на Бахмут и готовятся к боям на Херсонщине