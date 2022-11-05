Война — день 255: оккупанты гонят войска на Бахмут и готовятся к боям на Херсонщине

Оперативно о главном 5 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 255 дней. ВСУ продолжают уверенно выбивать оккупантов с правого берега Днепра в Херсонской области, из-за чего перспектива освобождения Херсона становится все ближе. Вместе с тем оккупанты хотят показать, что у них все еще есть силы проводить какое-то наступление, а потому гонят свои войска на укрепленные позиции ВСУ под Бахмутом и пытаются атаковать на Луганщине. Вместе с тем ни на день не прекращается террор мирных жителей, для которого россияне используют преимущественно дроны иранского производства. В свою очередь мир не забывает об Украине и пытается поддерживать нашу страну новыми поставками необходимого оружия и снаряжения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:15 В боях за Украину погиб шестой американский доброволец, воевавший в составе Международного легиона теробороны.

01:00 Любое использование ядерного оружия россией обернется катастрофой для путина, — Блинкен.

00:00 Ряд украинских областей подверглась налету беспилотников. В частности о сбитом "шахеде" сообщают в Днепропетровской области, кроме того появилась информация о работе ПВО в Николаевской, а также об атаке БПЛА на Винницкую

С информацией за 2 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 252: тяжелые бои на Донбассе, коллаборанты сбежали из Херсона".

О том, что происходило 3 ноября, читайте в сводке: "Война — день 253: рф требует гарантий безопасности от Украины, на Донбассе идут тяжелейшие бои".

Данные за 4 ноября доступны в материале: "Война — день 254: оккупанты совершают десятки атак на Донбассе, а в Киев приехал советник Байдена".