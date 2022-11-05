Укр

Судья "Верховного суда": в Донецкой области ранен непростой коллаборант, вынесший смертный приговор иностранцам

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1185
Судья известен переходом на сторону оккупантов Новость обновлена 05 ноября 2022, 09:27
Судья известен переходом на сторону оккупантов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юрист перешел на сторону оккупантов очень давно и в 2019 году его "повысили"

На территории оккупированной Донецкой области в Углегорске стреляли в судью оккупационного "Верховного суда ДНР". Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС. Позже в местных телегра-каналах назвали и его имя — это Александр Никулин, известный в Украине своим приговором иностранным гражданам, захваченным оккупантами. Покушение совершено было четвертого ноября. Отметим, что он живет в том населенном пункте, где получил пулю.

Углегорск на карте
Углегорск на карте

Что известно про судью Никулина

Кроме того, что он с 2019 непростой судья при оккупантах, Александр Никулин преподает арбитражный процесс в Донецком университете. У него высшее образование, полученное в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Работает в сфере юриспруденции он 37 лет. Никулин до оккупации работал в Донецком апелляционном административном суде. На "Миротворце" у него есть персональная страничка.

Судья Никулин ранен в Углегорске
На сайте оккупированного Донецкого университета есть фото и информация про судью
Никулин Александр на сайте Миротворец
Страница Никулина на "Миротворце"

Весь его опыт не помог ему в рассмотрении "дела" против граждан Великобритании Шона Пиннера и Айдена Эслина, а также поданного королевства Марокко Саадуна Брагима — во главе "коллегии" он признал их виновными и приговорил к смертной казни. Мужчин собирались расстрелять. За это СБУ заочно сообщила ему про подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Напомним, что в сентябре троих иностранцев удалось освободить из российского плена в результате обмена.

Теги:
#Донецкая область #Судья #Оккупация