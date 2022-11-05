Судья "Верховного суда": в Донецкой области ранен непростой коллаборант, вынесший смертный приговор иностранцам

Юрист перешел на сторону оккупантов очень давно и в 2019 году его "повысили"

На территории оккупированной Донецкой области в Углегорске стреляли в судью оккупационного "Верховного суда ДНР". Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС. Позже в местных телегра-каналах назвали и его имя — это Александр Никулин, известный в Украине своим приговором иностранным гражданам, захваченным оккупантами. Покушение совершено было четвертого ноября. Отметим, что он живет в том населенном пункте, где получил пулю.

Углегорск на карте

Что известно про судью Никулина

Кроме того, что он с 2019 непростой судья при оккупантах, Александр Никулин преподает арбитражный процесс в Донецком университете. У него высшее образование, полученное в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Работает в сфере юриспруденции он 37 лет. Никулин до оккупации работал в Донецком апелляционном административном суде. На "Миротворце" у него есть персональная страничка.

На сайте оккупированного Донецкого университета есть фото и информация про судью

Страница Никулина на "Миротворце"

Весь его опыт не помог ему в рассмотрении "дела" против граждан Великобритании Шона Пиннера и Айдена Эслина, а также поданного королевства Марокко Саадуна Брагима — во главе "коллегии" он признал их виновными и приговорил к смертной казни. Мужчин собирались расстрелять. За это СБУ заочно сообщила ему про подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Напомним, что в сентябре троих иностранцев удалось освободить из российского плена в результате обмена.