На фронте был уничтожен необычный боевик

Фанат московского ЦСКА Максим Шманин, который добровольцем отправился воевать в Украину, нашел свою смерть под Донецком, на угледарском направлении, которое на данный момент является самой горячей точкой фронта.

Об этом сообщает пропагандистское издание readovka. Оккупант был ликвидирован 29 октября под Донецком, а уже 2 ноября его похоронили в подмосковном селе Константиново Раменского района.

44-летний оккупант Шманин с позывным "Плацкарт" входил в так называемый батальон "Эспаньол", в котором в основном задействованы активные футбольные фанаты (ультрас). Они воевали под эгидой донецких боевиков батальона "Восток". Максим был страстным фанатом ПФК "ЦСКА", входил в фанатский коллектив RBW. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину не придумал ничего лучшего, чем примкнуть к террористам "ДНР".

Напомним, многие ультрас защищают Украину от вторжения российских захватчиков. К сожалению, в бою погиб один из лидеров фанатского движения киевского "Динамо". Кроме того, Двое болельщиков "Карпат" погибли, выполняя боевое задание.