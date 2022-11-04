На фронті було знищено незвичайного бойовика

Фанат московського ЦСКА Максим Шманін, який добровольцем вирушив воювати в Україну, знайшов свою смерть під Донецьком, на вугледарському напрямку, який на даний момент є найгарячішою точкою фронту.

Про це повідомляє пропагандистське видання readovka. Окупанта було ліквідовано 29 жовтня під Донецьком, а вже 2 листопада його поховали у підмосковному селі Костянтинове Раменського району.

44-річний окупант Шманін із позивним "Плацкарт" входив до так званого батальйону "Еспаньйол", в якому в основному задіяні активні футбольні фанати (ультрас). Вони воювали під егідою донецьких бойовиків батальйону "Схід". Максим був палким фанатом ПФК "ЦСКА", входив до фанатського колективу RBW. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну не вигадав нічого кращого, ніж приєднатися до терористів "ДНР".

Нагадаємо, багато ультрас захищають Україну від вторгнення російських загарбників. На жаль, у бою загинув один із лідерів фанатського руху київського "Динамо". Крім того, двоє вболівальників "Карпат" загинули, виконуючи бойове завдання.